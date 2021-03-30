Далин — об упущенной победе со счёта 3:0: паническая атака. Мы не были в такой ситуации

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ). В ходе матча «клинки» вели со счётом 3:0, но пропустили четыре шайбы подряд и потерпели 18-е поражение кряду.

«Паническая атака. Мы не были в такой ситуации и просто запаниковали», — приводит слова Далина журналист Майк Харрингтон.

Это поражение стало для «клинков» 18-м подряд. С учётом поражений в овертайме «Баффало» повторил худшую серию поражений в истории лиги, которая ранее единолично принадлежала «Питтсбург Пингвинз» (2003/2004) – 18 поражений. Стоит заметить, что четыре хоккеиста «Баффало» являются худшими игроками НХЛ по показателю полезности. Первое место в этой категории занимает Далин, в активе которого "-33" в 34 матчах