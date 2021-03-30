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Дубль и буллит Карлссона принёс «Сан-Хосе» победу над «Миннесотой». Капризов — без очков

Дубль и буллит Карлссона принёс «Сан-Хосе» победу над «Миннесотой». Капризов — без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами. За «Сан-Хосе» отличились Радим Шимек и дважды Эрик Карлссон, за «Миннесоту» — Маркус Юханссон, Ник Бонино и Кевин Фиала. В послематчевой серии штрафных бросков точный бросок всё того же Карлссона принёс «Сан-Хосе» победу в матче.

23-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут 55 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями. Он не сумел реализовать штрафной бросок в серии буллитов.

«Сан-Хосе Шаркс», набрав 32 очка в 34 встречах, занимает 7-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Миннесота Уайлд» (44) – на 3-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Фиала, Хартман) – 12:41' (5x5)   1:1 Шимек (Донато, Леонард) – 16:04' (5x5)   1:2 Бонино (Эрикссон Эк, Гринвей) – 19:00' (5x5)   2:2 Карлссон (Кейн) – 35:45' (5x5)   3:2 Карлссон (Донато, Гэмбрелл) – 44:11' (5x5)   3:3 Фиала (Дамба, Юханссон) – 49:48' (5x5)   4:3 Карлссон – 65:00' (ПБ)
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