Дубль и буллит Карлссона принёс «Сан-Хосе» победу над «Миннесотой». Капризов — без очков

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами. За «Сан-Хосе» отличились Радим Шимек и дважды Эрик Карлссон, за «Миннесоту» — Маркус Юханссон, Ник Бонино и Кевин Фиала. В послематчевой серии штрафных бросков точный бросок всё того же Карлссона принёс «Сан-Хосе» победу в матче.
23-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут 55 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями. Он не сумел реализовать штрафной бросок в серии буллитов.
«Сан-Хосе Шаркс», набрав 32 очка в 34 встречах, занимает 7-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Миннесота Уайлд» (44) – на 3-м месте.
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