Грубауэр стал третьим немецким голкипером в истории НХЛ, одержавшим 100 побед в лиге

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Валерий Ничушкин. У «Анахайма» по шайбе на свой счёт записали Дэнтон Хайнен и Трой Терри. Голкипер «лавин» Филипп Грубауэр парировал 13 бросков, одержав 100-ю победу за карьеру в лиге.

29-летний Грубауэр стал всего лишь третьим немецким голкипером в истории лиги, достигшим этой отметки. Национальный рекорд принадлежит Олафу Колцигу (303), а второе место занимает голкипер «Детройт Ред Уингз» Томас Грайсс (139).