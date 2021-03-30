Грубауэр стал третьим немецким голкипером в истории НХЛ, одержавшим 100 побед в лиге
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Валерий Ничушкин. У «Анахайма» по шайбе на свой счёт записали Дэнтон Хайнен и Трой Терри. Голкипер «лавин» Филипп Грубауэр парировал 13 бросков, одержав 100-ю победу за карьеру в лиге.
29-летний Грубауэр стал всего лишь третьим немецким голкипером в истории лиги, достигшим этой отметки. Национальный рекорд принадлежит Олафу Колцигу (303), а второе место занимает голкипер «Детройт Ред Уингз» Томас Грайсс (139).
Филипп Грубауэр установил вратарский рекорд «Колорадо» по победам в одном месяце
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