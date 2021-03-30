Генменеджер «Флориды» — о вылете Экблада: незаменимая потеря для нашего клуба

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал информацию о завершении сезона для канадского защитника Аарона Экблада.

«Остаться без игрока такого калибра, как Аарон — незаменимая потеря для нашего клуба. Аарон всегда мотивирован. Это очень талантливый молодой хоккеист, потрясающий лидер. Все сотрудники нашего клуба поддерживают его, его партнёры, болельщики желают ему полного, скорейшего выздоровления и возвращения в состав. Несмотря на потерю Аарона, мы уверены в команде и её настрое», — цитирует Зито официальный сайт НХЛ в русской версии.

В середине второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» 25-летний канадец неудачно врезался в борт, повредив левое колено. Игрок покинул лёд на носилках. Сегодня журналист Франк Серавалли сообщил, что Экбладу диагностирован перелом левой ноги. Канадскому защитнику потребуется перенести операцию, и нынешний сезон для него уже закончен.