Российский защитник «Филадельфии» Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига на официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.
Третьей звездой признан защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов с 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ). На счету российского хоккеиста гол в овертайме.
Второй звездой назван защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Анахайм Дакс» (5:2).
Лучшим игроком дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Калгари Флэймз» (5:1).
Ранее защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).
Проворов — о голе в овертайме: увидел, что вырисовывается атака два в одного, и побежал
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
10:35
-
10:18
-
09:55
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:33
-
08:19
-
07:55
-
07:38
-
07:30
-
07:16
-
07:05
-
06:48
-
06:39
-
06:31
-
06:27
-
06:21
-
06:10
-
04:41
-
04:37
-
02:37
-
02:16
- 29 марта 2021
-
23:34
-
23:02
-
22:38
-
22:28
-
22:27
-
22:19
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
20:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам