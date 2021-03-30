Российский защитник «Филадельфии» Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.

Третьей звездой признан защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов с 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ). На счету российского хоккеиста гол в овертайме.

Второй звездой назван защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Анахайм Дакс» (5:2).

Лучшим игроком дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Калгари Флэймз» (5:1).

Ранее защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).