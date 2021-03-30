Монтур — об антирекорде «Баффало»: вся эта серия постыдная, но сегодня – особенно

Защитник «Баффало Сэйбрз» Брэндон Монтур прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ). В ходе матча «клинки» вели со счётом 3:0, но пропустили четыре шайбы подряд и потерпели 18-е поражение кряду.

«Честно говоря, мне сложно подобрать слова. Проходя через такую серию, можно винить систему, тренеров, другие звенья, да что угодно, но в конечном счёте ты сам должен быть игроком уровня НХЛ.



Мы вели 3:0 и отчаянно нуждались в двух очках. Стыдно. Да, вся эта серия постыдная, но сегодня – особенно. Я не знаю, что произошло в третьем периоде. Возможно, ребята стали жалеть себя или что-то ещё. Но в любом случае это неприемлемо», – цитирует Монтура официальный сайт НХЛ в русской версии.