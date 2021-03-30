Мэттьюс забил 23-й гол в нынешнем сезоне НХЛ, отрыв американца от Овечкина — пять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме проиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:3.
Автором второй шайбы «кленовых листьев» стал нападающий Остон Мэттьюс, для которого этот гол стал 23-м в нынешнем сезоне НХЛ. Благодаря заброшенной шайбе американский форвард увеличил отрыв от капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (21) в снайперской гонке лиги. Третье место в гонке снайперов занимает финский форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (20 точных бросков).
На четвёртом месте располагается немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль (по 19 шайб). Следом идёт целая группа игроков, в активе которых 18 голов. В неё входят капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли, форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт и нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти.
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