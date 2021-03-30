«Оттава» обменяла защитника Воланина в «Лос-Анджелес» на форварда Амадио

«Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» произвели обмен игроками, сообщается в официальном «твиттере» канадского клуба Национальной хоккейной лиги. «Сенаторз» отдали в «Кингз» защитника Кристиана Воланина, получив взамен форварда Майкла Амадио.
26-летний Воланин в нынешнем сезоне набрал 3 (0+3) очка в 15 матчах при показателе полезности «-7». Срок его одностороннего (во втором году из двух лет действия) контракта с кэпхитом $ 900 тыс. истекает этим летом. Всего в НХЛ он провёл 58 матчей и набрал 18 (3+15) очков.
24-летний Амадио набрал 2 (0+2) очка в 20 матчах при полезности «-5». Срок его одностороннего (во втором году из двух лет действия) контракта с кэпхитом $ 700 тыс. истекает этим летом. В общей сложности в НХЛ в его активе 168 матчей и 39 (16+23) очков.
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