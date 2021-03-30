Виньо — о снятии трёх форвардов с матча: я это сделал, потому что нам нужно было выиграть

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ) прокомментировал своё решение снять после второго периода с игры Джоэля Фараби, Оскара Линдблома и Нолана Патрика.

«Я это сделал, потому что нам нужно было выиграть матч. Поэтому я совершил несколько перестановок, увеличил время на льду девяти лучшим форвардам. И я увидел, что парни с радостью это игровое время использовали», — цитирует Виньо официальный сайт НХЛ в русской версии.

Это поражение стало для «клинков» 18-м подряд. С учётом поражений в овертайме «Баффало» повторил худшую серию поражений в истории лиги, которая ранее единолично принадлежала «Питтсбург Пингвинз» (2003/2004) – 18 поражений.