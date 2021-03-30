Сафронов — о «Динамо»: это люди, обманувшие и огорчившие огромную армию своих поклонников

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал поражение бело-голубых в серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (1-4).

«Чтобы побеждать в кубковом хоккее, нужна Команда. Именно так – с большой буквы. Плей-офф — не время хитрых. Плей-офф — время боевых парней, которые могут быть хромыми, больными, поломанными. Но они готовы встать даже из могил, забыть, как им плохо, и пойти на лед. Я хорошо отношусь к Димке Кагарлицкому. Не знаю, какая у него травма, оскольчатый перелом или нет. Но я знаю, что такое плей-офф. И я видел, что готовы вынимать из себя люди во время матчей на вылет. Я был руководителем клуба и видел, как выходят играть с двусторонним воспалением легких – это был Новак. С переломами рук – это были Мосалёв и Кокарев. С переломом ноги – это был Горохов. Мужики терпели, бились, отдавали себя ради победы. Кто-то, получив травму, рвется на больничный, а кто-то – на площадку. Кудашов и Коньков в 2012-м играли с диагнозом „перелом челюсти“. В закрытых масках. Прекрасно это помню.

Не понимаю реплик в стиле «не хватило Кагарлицкого». Динамовцам не Кагарлицкого не хватило, а Команды. Не было ни лидера-вожака стаи, ни самой стаи, способной к достойной игре. В пяти играх полуфинала Запада из 15 периодов бело-голубые хорошо выглядели в четырёх. 40 минут первой игры, двадцатиминутка третьей, когда счет 0:2 превратили в 2:2, и первый период пятого матча – за исключением последних 20 секунд. В этих отрезках были желание, энергия и какая-то эффективность. А в остальное время? «На первую электричку опоздал, до второй не добежал, а догонять третью сил не было». И лидерских качеств не было. Зачем газовать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата? Зачем зацикливаться на победах в гладком первенстве? Настоящий интерес болельщиков, настоящий критерий успеха, настоящий накал и настоящий хоккей все равно в плей-офф! А у «Динамо» накала не было. СКА начал прибавлять именно на кубковом этапе сезона, а бело-голубые пытались выехать на тех козырях, за счет которых прошли регулярку. В итоге всё получилось не плохо, а очень плохо. С такими возможностями по комплектованию состава, с таким благополучным экономическим фундаментом бело-голубые просто обязаны добиваться большего.

Лично мне слово «Динамо» очень дорого, но на сегодняшний день это не команда-лидер. И не те, с кого надо брать пример. Это люди, обманувшие и огорчившие огромную армию своих поклонников. Болельщики не ожидали такой игры от своих любимцев», — цитирует Сафронова РИА «Новости».

Крикунов: в плей-офф игра не получилась. Никто в «Динамо» не смог заменить Кагарлицкого