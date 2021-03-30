Брагин: ЦСКА точечно усилился. Ведущие игроки уехали, но тот состав практически сохранился

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА.

«После той серии отдохнули, сейчас поработали пару дней, разобрали противника. Сейчас готовимся, улучшаем качество нашей игры на тренировках, готовимся к ЦСКА в плане тактики. Очень непростая серия будет, очень хороший соперник, чемпион. Стабильный состав на протяжении долгого времени. Да, ведущие игроки уехали, но тот состав практически сохранился, они усилились точечно. Они нас наверняка изучили, мы их уже практически изучили. Ожидаем интересного хоккея.

Ключевые моменты – большинство и меньшинство, самоотдача на 100%, жертвенность собой и правильная тактическая игра. Противник наверняка будет разбираться и готовится к нашему большинству. Надо серьёзно готовиться, что-то поменять, может быть. У нас специальная аналитическая группа, которая этим занимается. Уже готовимся, информация есть. Ещё есть пара тренировок, будем совершенствовать этот элемент. Без разницы, что дома начинать, что на выезде. Надо правильно играть», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.