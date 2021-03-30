Капитан СКА Кетов восстановился от травмы, полученной в эпизоде с Шипачёвым

Главный тренер СКА Валерий Брагин сообщил, что капитан команды Евгений Кетов восстановился от травмы, полученной во втором матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо».
«Кетов готов. Сейчас не будем комментировать, в каком звене он сыграет, но он начнёт серию», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, инцидент произошёл во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». На 47-й минуте нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв убежал в контратаку, выйдя один на один с голкипером Магнусом Хелльбергом, но переиграть вратаря не получилось. Тем не менее форвард не выключился из игры и попытался сохранить шайбу. Шипачёв в борьбе с защитником отпустил шайбу. В этот момент Евгений Кетов пытался применить силовой приём, но нанёс удар коленом. Остаток серии с «Динамо» Кетов пропустил.
- 30 марта 2021
-
13:34
-
13:31
-
13:22
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:35
-
10:18
-
09:55
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:33
-
08:19
-
07:55
-
07:38
-
07:30
-
07:16
-
07:05
-
06:48
-
06:39
-
06:31
-
06:27
-
06:21
-
06:10
-
04:41
-
04:37
-
02:37
-
02:16
- 29 марта 2021
-
23:34
-
23:02
-
22:38