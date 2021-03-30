Капитан СКА Кетов восстановился от травмы, полученной в эпизоде с Шипачёвым

Главный тренер СКА Валерий Брагин сообщил, что капитан команды Евгений Кетов восстановился от травмы, полученной во втором матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо».

«Кетов готов. Сейчас не будем комментировать, в каком звене он сыграет, но он начнёт серию», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, инцидент произошёл во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». На 47-й минуте нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв убежал в контратаку, выйдя один на один с голкипером Магнусом Хелльбергом, но переиграть вратаря не получилось. Тем не менее форвард не выключился из игры и попытался сохранить шайбу. Шипачёв в борьбе с защитником отпустил шайбу. В этот момент Евгений Кетов пытался применить силовой приём, но нанёс удар коленом. Остаток серии с «Динамо» Кетов пропустил.