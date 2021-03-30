Кенневилль: Экблад стал важным игроком команды в этом сезоне

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль высказался насчёт травмы защитника Аарона Экблада.

Сегодня, 30 марта, стало известно, что хоккеист пропустит около трёх месяцев из-за перелома ноги, полученного в воскресном матче против «Далласа» (4:1).



«Он проводит нынешний сезон на отличном уровне. Он не только был лучшим, доминирующим защитником в матчах этого сезона, но и здорово играл в атаке. Его действия в атаке и поддержка нападающих создавали дополнительные угрозы воротам соперников при игре в большинстве.



Он много времени проводил на льду, играл против лидеров, контролировал ход встречи. Об этом можно только мечтать. И он прибавлял. Его развитие в этом сезоне ускорилось, и он стал важным игроком команды.



Сегодня у нас не лучший день, но я верю, что у нас отличная команда и она способна найти путь к победе. Нам нужно понять, как добиваться успеха в плей-офф. Мы обязаны научиться этому, справляясь с проблемами. Нам надо извлечь уроки из случившегося, и мы хотим сделать это как можно лучше», – передаёт слова Кенневилля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.