«Питтсбург» выиграл 6 из 8 матчей против «Айлендерс». Это третий результат в истории НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победы в шести из восьми матчей против «Нью-Йорк Айлендерс» в сезоне 2021 года. Клуб из Питтсбурга занял третье место в истории Национальной хоккейной лиги по победам над клубом из Нью-Йорка за один сезон.
Только две команды одержали больше побед над «Нью-Йорком» за один сезон: «Филадельфия Флайерз» в сезоне-2007/08 и «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-1990/91. (Обе по 7).
Напомним, «Питтсбург Пингвинз» занимает третье место в Восточном дивизионе Национальной хоккейной лиги. «Айлендерс» идут на втором месте в вышеупомянутом дивизионе. Лидером дивизиона является «Вашингтон Кэпиталз». 28 и 30 марта, в очном противостоянии между «островитянами» и «пингвинами», две победы одержала команда из Питтсбурга, обыграв соперника со счётом 6:3 и 2:1 соответственно.
- 30 марта 2021
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