Маркидан: у Капризова есть всё, чтобы войти в топ-10 звёзд НХЛ

Павел Маркидан, известный хоккейный тренер по физической подготовке, поделился своими мыслями насчёт результатов прошедшего плей-офф НХЛ и дебюта Кирилла Капризова в НХЛ.
«До финала три серии, которые провела «Тампа», на мой взгляд, были очевидными. Возможно, от «Бостона» во второй серии я ждал большего сопротивления против «Тампы». Дорога до финала оказалась для «Тампы» не такой сложной, в отличие от Далласа. Многие эксперты приговорили «Даллас» ещё в первом раунде с «Калгари». Но «Тампа» абсолютно точно заслужила трофей. Приятно, что сразу трое хоккеистов, которые каждый год проходят у меня в лагере летнюю предсезонную подготовку, оказались в финале Кубка Стэнли: Волков, Гурьянов, Радулов. Особенно рад за Сашу Волкова, чьё имя теперь есть на Кубке.
В чём заключается феномен Капризова? Прямо сейчас Кирилл Капризов разрывает НХЛ, и его феномен заключается в том, что он невероятно техничный игрок. С хорошим голевым чутьём, с первоклассным хоккейным IQ. У него есть всё, чтобы войти в топ-10 звёзд НХЛ. Ему всего 23 года, но он долго по времени поиграл на высоком уровне. С 17 лет он уже играл в КХЛ и сейчас, несмотря на свой молодой возраст, он уже хоккеист с большим опытом и серьёзным стажем», — цитирует Маркидана интернет-портал Sport24.
- 30 марта 2021
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