Голкипер Владислав Подъяпольский продлил контракт с «Северсталью»
Голкипер череповецкой «Северстали» Владислав Подъяпольский продлил контракт с череповецким клубом. Соглашение рассчитано на два сезона. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в «инстаграме».
Подъяпольский перешёл в «Северсталь» из «Ак Барса» в 2019 году. В сезоне-2020/21 Подъяпольский отыграл 46 игр, одержав 25 побед. Отразил 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. В четырёх играх первого раунда плей-офф отразил 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2.36.
Напомним, хоккейный клуб «Северсталь» (Череповец) занял шестое место в Западной конференции в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником клуба в плей-офф стало московское «Динамо». Серия завершилась победой московского «Динамо» со счётом 4-2.
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