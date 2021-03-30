Игорь Шестёркин займёт место в воротах «Рейнджерс» в матче против «Вашингтон Кэпиталз»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин займёт место в воротах команды в матче против «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Дэн Роузен.
Свой последний матч голкипер провёл 27 марта. В том матче «Рейнджерс» потерпели поражение от «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:1. Вратарь «рейнджеров» Игорь Шестёркин отразил 35 бросков из 37.
В этом сезоне Игорь Шестёркин провёл семнадцать матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых пропустил тридцать шесть голов. Российский страж ворот имеет коэффициент отбитых бросков 0.924.
Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» состоится 31 марта в 2.00 мск. Матч пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает шестое место в Восточном дивизионе Национальной хоккейной лиги. «Кэпиталз» идут на первом месте в вышеупомянутом дивизионе.
- 30 марта 2021
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