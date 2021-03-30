Артём Анисимов вернулся в состав «Оттавы Сенаторз». Об этом информирует журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч в своём «твиттере».

Напомним, «Оттава Сенаторз» выставила на драфт отказов нападающего Артёма Анисимова 29 марта. Однако в течение допустимых 24 часов ни один клуб не заинтересовался услугами россиянина, поэтому Анисимов вернулся в стан «сенаторов».



«Оттава» уже выставляла Анисимова на драфт отказов в середине февраля, но тогда ни одна команда не забрала форварда.



В нынешнем сезоне Анисимов провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2». Действующий контракт россиянина, по которому он зарабатывает $ 4,55 млн в год, истекает после окончания сезона-2020/2021.



Напомним, Артём Анисимов перешёл в стан «Сенаторз» из «Чикаго Блэкхоукс» в 2019 году. В составе «сенаторов» он провёл 63 матча, забил 17 шайб, отдал семь передач, набрал 24 очка при показателе полезности «-18».