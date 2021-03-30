Артём Анисимов вернулся в состав «Оттавы Сенаторз». Об этом информирует журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч в своём «твиттере».
Напомним, «Оттава Сенаторз» выставила на драфт отказов нападающего Артёма Анисимова 29 марта. Однако в течение допустимых 24 часов ни один клуб не заинтересовался услугами россиянина, поэтому Анисимов вернулся в стан «сенаторов».
«Оттава» уже выставляла Анисимова на драфт отказов в середине февраля, но тогда ни одна команда не забрала форварда.
В нынешнем сезоне Анисимов провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2». Действующий контракт россиянина, по которому он зарабатывает $ 4,55 млн в год, истекает после окончания сезона-2020/2021.
Напомним, Артём Анисимов перешёл в стан «Сенаторз» из «Чикаго Блэкхоукс» в 2019 году. В составе «сенаторов» он провёл 63 матча, забил 17 шайб, отдал семь передач, набрал 24 очка при показателе полезности «-18».
- 30 марта 2021
-
21:08
-
19:53
-
19:43
-
19:25
-
18:42
-
18:21
-
18:01
-
17:37
-
16:52
-
16:20
-
15:45
-
15:00
-
14:27
-
13:58
-
13:34
-
13:31
-
13:22
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:35
-
10:18
-
09:55
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:33
-
08:19
-
07:55
-
07:38
-
07:30
-
07:16