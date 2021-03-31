Дмитрий Губерниев станет ведущим матча Легенд в Норильске

9 апреля в Норильске уже в четвёртый раз пройдёт благотворительный матч команд «Легенды хоккея» и Ночной хоккейной лиги. На лёд дворца спорта «Арктика» выйдут двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов и Валерий Каменский, олимпийские чемпионы Александр Могильный, Андрей Коваленко и другие именитые хоккеисты. Звездным ведущим вечера станет популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев.
«Как и всегда, все собранные средства будут удвоены компанией „Норникель“ и пойдут на развитие хоккея в Заполярье. К сожалению, в этот раз я не смогу приехать, но даже на расстоянии постараюсь быть частью этой программы. В социальных сетях я запустил конкурс #СыграйКакБуре для жителей Норильска и Дудинки. Победителей наградят во время матча», — рассказал знаменитый нападающий Павел Буре.
Общая сумма по итогам трёх предыдущих матчей составила более 8 млн рублей. Эти средства были направлены на приобретение спортивного инвентаря, тренажёров и экипировки для воспитанников спортивных школ, а также на оплату расходов на их участие в соревнованиях.
Также легенды хоккея проведут уже традиционные мастер-классы для юных игроков и встретятся с болельщиками хоккея. Встреча состоится в новом спорткомплексе «Айка», который был открыт в декабре прошлого года. Отметим, что стоимость строительства спортивного объекта, профинансированного «Норникелем», составила около 3,6 млрд рублей.
- 31 марта 2021
-
11:40
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:29
-
09:21
-
09:15
-
08:58
-
08:32
-
08:25
-
07:59
-
07:35
-
07:09
-
06:59
-
06:45
-
06:24
-
06:09
-
05:45
-
05:20
-
05:11
-
04:44
-
04:38
-
04:36
-
04:33
-
00:11
- 30 марта 2021
-
22:41
-
22:33
-
21:48
-
21:08
-
19:53
-
19:43