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Дмитрий Губерниев станет ведущим матча Легенд в Норильске

Дмитрий Губерниев станет ведущим матча Легенд в Норильске
Хоккей / Ночная Лига 0
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9 апреля в Норильске уже в четвёртый раз пройдёт благотворительный матч команд «Легенды хоккея» и Ночной хоккейной лиги. На лёд дворца спорта «Арктика» выйдут двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов и Валерий Каменский, олимпийские чемпионы Александр Могильный, Андрей Коваленко и другие именитые хоккеисты. Звездным ведущим вечера станет популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

«Как и всегда, все собранные средства будут удвоены компанией „Норникель“ и пойдут на развитие хоккея в Заполярье. К сожалению, в этот раз я не смогу приехать, но даже на расстоянии постараюсь быть частью этой программы. В социальных сетях я запустил конкурс #СыграйКакБуре для жителей Норильска и Дудинки. Победителей наградят во время матча», — рассказал знаменитый нападающий Павел Буре.

Общая сумма по итогам трёх предыдущих матчей составила более 8 млн рублей. Эти средства были направлены на приобретение спортивного инвентаря, тренажёров и экипировки для воспитанников спортивных школ, а также на оплату расходов на их участие в соревнованиях.

Также легенды хоккея проведут уже традиционные мастер-классы для юных игроков и встретятся с болельщиками хоккея. Встреча состоится в новом спорткомплексе «Айка», который был открыт в декабре прошлого года. Отметим, что стоимость строительства спортивного объекта, профинансированного «Норникелем», составила около 3,6 млрд рублей.

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