Крикунов: опыт у меня большой; может, буду консультантом

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о своих планах на ближайшее время.

— Чем планируете в ближайшее время заняться? До пандемии вы говорили, что любите путешествовать на машине, а сейчас?

— Да, люблю ездить по Европе каждый год, а сейчас всё перекрыли. У меня есть квартира в Хорватии на острове, а я не могу пока туда попасть. Наверное, сейчас буду отдыхать и займусь книгой. В принципе, у меня уже к ней всё готово, и, наверное, через шесть-восемь месяцев вы сможете прочитать.



— Уже думали, продолжите ли работать в хоккее или, наконец, достроите забор на даче?

— (смеётся.) Да, у меня есть участок земли, где было непонятно что, и мне сказали: ну ты хотя бы забор поставь там. Я и поставил. Что делать буду? Посмотрим, опыт у меня большой, всё видно, где и чего не хватает команде, какому тренеру и в чём нужно добавить, чтобы эта команда начала играть. Может, буду консультантом, — приводит слова Крикунова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.