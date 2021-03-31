Александр Радулов не примет участия в матче против «Нэшвилла» из-за травмы

По словам главного тренера команды Рика Боунесса, нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не примет участия в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела. Радулов вернулся в состав 14 марта 2021 года, однако уже спустя 16 дней вновь оказался помещён в список травмированных.
Напомним, матч между командами «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз» пройдёт 31 марта в 3 часа ночи по московскому времени на Бриджстоун-Арене (Нэшвилл, США).Место в воротах «звёзд» займёт россиянин Антон Худобин.
«Нэшвилл Предаторз» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе. От занимающей третье место «Флориды» клуб отделяет 10 очков. «Даллас Старз» занимает шестое место в Центральном дивизионе. «Звёзды» отстают от «пантер» на 17 очков. Отставание от «хищников» составляет шесть очков соответственно.
- 31 марта 2021
-
00:11
- 30 марта 2021
-
22:41
-
22:33
-
21:48
-
21:08
-
19:53
-
19:43
-
19:25
-
18:42
-
18:21
-
18:01
-
17:37
-
16:52
-
16:20
-
15:45
-
15:00
-
14:27
-
13:58
-
13:34
-
13:31
-
13:22
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:35
-
10:18
-
09:55
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:33
-
08:19