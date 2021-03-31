Александр Радулов не примет участия в матче против «Нэшвилла» из-за травмы

По словам главного тренера команды Рика Боунесса, нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не примет участия в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела. Радулов вернулся в состав 14 марта 2021 года, однако уже спустя 16 дней вновь оказался помещён в список травмированных.

Напомним, матч между командами «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз» пройдёт 31 марта в 3 часа ночи по московскому времени на Бриджстоун-Арене (Нэшвилл, США).Место в воротах «звёзд» займёт россиянин Антон Худобин.

«Нэшвилл Предаторз» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе. От занимающей третье место «Флориды» клуб отделяет 10 очков. «Даллас Старз» занимает шестое место в Центральном дивизионе. «Звёзды» отстают от «пантер» на 17 очков. Отставание от «хищников» составляет шесть очков соответственно.