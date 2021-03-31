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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Филип Хитил, Каапа Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 бросков.

За «Вашингтон» отличились Ти Джей Оши и Ник Дауд. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с коэффициентом полезности «-2». У защитника Дмитрия Орлова коэффициент полезности «-2».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.