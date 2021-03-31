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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-2»

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-2»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Филип Хитил, Каапа Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 бросков.

За «Вашингтон» отличились Ти Джей Оши и Ник Дауд. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с коэффициентом полезности «-2». У защитника Дмитрия Орлова коэффициент полезности «-2».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2021, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Бекстрём, Карлсон) – 02:23' (5x4)   0:2 Дауд (Хэтэуэй, Диллон) – 04:21' (5x5)   1:2 Хитил – 15:36' (5x5)   2:2 Какко (Строум, Панарин) – 44:10' (5x5)   3:2 Фокс (Панарин, Линдгрен) – 46:32' (5x5)   4:2 Панарин (Смит) – 55:41' (5x5)   5:2 Бучневич (Линдгрен) – 59:25' (en)
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