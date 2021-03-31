35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Дейтройт».

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Картер Вераге и ещё по разу забивали Джонатан Юбердо, Бертт Коннолли. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска. Единственную шайбу за «Детройт» забросил Филип Задина. Российский нападающий Евгений Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.