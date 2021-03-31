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35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Дейтройт».

35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Дейтройт».
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Картер Вераге и ещё по разу забивали Джонатан Юбердо, Бертт Коннолли. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска. Единственную шайбу за «Детройт» забросил Филип Задина. Российский нападающий Евгений Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2021, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Юбердо (Марчмент) – 00:17' (5x5)   2:0 Вераге (Дюклер) – 11:27' (5x5)   3:0 Коннолли (Форслинг) – 12:25' (5x5)   3:1 Задина (Ларкин, Расмуссен) – 27:29' (5x4)   4:1 Вераге (Типпетт) – 32:11' (5x5)
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