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«Коламбус» обыграл «Тампу», Мерзликин отразил 37 бросков

«Коламбус» обыграл «Тампу», Мерзликин отразил 37 бросков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Оливер Бьёркстранд, Дэвид Савар и Кэм Аткинсон. Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Единственный гол за «Тампу» забил Мэтью Жозеф. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Российский Голкипер Андрей Василевский начал матч на скамейке запасных и на площадку не выходил.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2021, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бьёркстранд (Веренски, Рослович) – 30:49' (5x5)   0:2 Савар (Тексье, Фолиньо) – 39:28' (5x5)   1:2 Жозеф (Шенн, Боргман) – 43:19' (5x5)   1:3 Аткинсон (Фолиньо) – 58:29' (en)
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