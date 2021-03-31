«Коламбус» обыграл «Тампу», Мерзликин отразил 37 бросков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Оливер Бьёркстранд, Дэвид Савар и Кэм Аткинсон. Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Единственный гол за «Тампу» забил Мэтью Жозеф. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Российский Голкипер Андрей Василевский начал матч на скамейке запасных и на площадку не выходил.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.