«Монреаль» разгромил «Эдмонтон», Романов – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Еспери Котканиеми, Арттури Лехконен, Брендан Галлахер и Томаш Татар. Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Монреаль» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Эдмонтон» сыграет с «Калгари Флэймз».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.