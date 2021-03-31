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«Монреаль» разгромил «Эдмонтон», Романов – без очков

«Монреаль» разгромил «Эдмонтон», Романов – без очков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Еспери Котканиеми, Арттури Лехконен, Брендан Галлахер и Томаш Татар. Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Монреаль» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Эдмонтон» сыграет с «Калгари Флэймз».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2021, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Котканиеми (Байрон, Лехконен) – 00:18' (5x5)   2:0 Лехконен (Байрон, Эдмундсон) – 03:23' (5x5)   3:0 Галлахер (Уэбер, Дано) – 15:58' (5x5)   4:0 Татар (Дано, Галлахер) – 37:54' (5x5)
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