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«Бостон» в серии буллитов оказался сильнее «Нью-Джерси»

«Бостон» в серии буллитов оказался сильнее «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» дома в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Ритчи, Брэд Маршан, Чарли Макэвой, Мэтт Грызлик и Чарли Койл.

За «Нью-Джерси» голы забили Майлз Вуд, Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Кайл Палмьери. Российский защитник Дмитрий Куликов за 21.31 на площадке заработал показатель полезности «-1».

«Брюинз» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Дэвилз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 2 и 3 апреля «Бостон» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» 3 и 4 апреля примет «Вашингтон Кэпиталз».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2021, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 4
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Вуд (Суббэн) – 01:28' (5x5)   1:1 Ритчи (Крейчи, Смит) – 05:55' (5x5)   1:2 Маклауд (Боквист, Мюррей) – 09:24' (5x5)   1:3 Зейджак (Братт, Мюррей) – 23:45' (5x5)   2:3 Маршан (Бержерон, Крейчи) – 35:48' (5x4)   2:4 Палмьери – 37:06' (5x5)   3:4 Макэвой (Смит, Маршан) – 50:22' (5x5)   4:4 Грызлик (Смит, Крейчи) – 56:00' (5x5)   5:4 Койл – 65:00' (ПБ)
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