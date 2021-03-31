«Бостон» в серии буллитов оказался сильнее «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» дома в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Ритчи, Брэд Маршан, Чарли Макэвой, Мэтт Грызлик и Чарли Койл.

За «Нью-Джерси» голы забили Майлз Вуд, Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Кайл Палмьери. Российский защитник Дмитрий Куликов за 21.31 на площадке заработал показатель полезности «-1».

«Брюинз» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Дэвилз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 2 и 3 апреля «Бостон» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» 3 и 4 апреля примет «Вашингтон Кэпиталз».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0.