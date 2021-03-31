«Каролина» проиграла «Чикаго», несмотря на шайбу Свечникова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Никита Задоров за 22.00 на площадке результативных действий не совершил.

За «Каролину» единственный гол забил Андрей Свечников. Нападающий за 17.21 на льду три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

«Блэкхоукс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Харрикейнз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующиий матч команды проведут между собой 2 апреля, затем «Чикаго» 3 апреля на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Каролина» 4 и 5 апреля примет «Даллас Старз».