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«Даллас» в овертайме уступил «Нэшвиллу», у Гурьянова ассист, у Худобина 23 сейва

«Даллас» в овертайме уступил «Нэшвиллу», у Гурьянова ассист, у Худобина 23 сейва
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Йози, Калле Йернкрок и Ээли Толванен. Российский форвард Яков Тренин за 14.33 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Даллас» голы забили Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. Нападающий Денис Гурьянов за 17.15 на льду записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «0». Голкипер Антон Худобин совершил 23 сейва из 26 бросков.

Следующий матч 2 апреля команды проведут между собой, затем «Нэшвилл» 3 апреля примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Даллас» 4 и 5 апреля на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Гурьянов, Хейсканен) – 26:12' (5x5)   1:1 Йози (Йернкрок, Толванен) – 29:04' (5x4)   1:2 Хинц (Хейсканен, Клингберг) – 31:02' (5x4)   2:2 Йернкрок (Канин, Гранлунд) – 44:05' (5x5)   3:2 Толванен (Арвидссон, Каррье) – 61:29' (3x3)
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