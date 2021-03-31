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«Даллас» в овертайме уступил «Нэшвиллу», у Гурьянова ассист, у Худобина 23 сейва

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Йози, Калле Йернкрок и Ээли Толванен. Российский форвард Яков Тренин за 14.33 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Даллас» голы забили Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. Нападающий Денис Гурьянов за 17.15 на льду записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «0». Голкипер Антон Худобин совершил 23 сейва из 26 бросков.

Следующий матч 2 апреля команды проведут между собой, затем «Нэшвилл» 3 апреля примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Даллас» 4 и 5 апреля на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз».