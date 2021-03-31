Шестёркин — о победе в матче с «Вашингтоном»: я просто сделал свою работу

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2). К пятой минуте матча «синерубашечники» горели 0:2, однако затем забросили пять шайб кряду и одержали победу.

«Я просто сделал свою работу. После первых двух голов я сумел перестроиться и продолжил делать свою работу — бросок за броском, сейв за сейвом», — приводит слова Шестёркина клубный журналист Винс Меркольяно.

В составе победителей забивали Филип Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Шестёркин отразил 30 бросков и был признан второй звездой встречи.