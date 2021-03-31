Филип Хитил забросил первую шайбу «Рейнджерс» после грубой ошибки Дмитрия Орлова

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
К пятой минуте матча «синерубашечники» горели 0:2, однако затем забросили пять шайб кряду и одержали победу. Камбэк «Рейнджерс» начал чешский нападающий Филип Хитил, отличившийся на 16-й минуте встречи. 21-летний форвард на своей синии линии обокрал защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова, убежал «один в ноль» с Витеком Ванечеком и легко переиграл соотечественника.
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В составе победителей забивали Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 бросков и был признан второй звездой встречи.
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