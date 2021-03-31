Панарин догнал Бучневича в гонке бомбардиров НХЛ. Они лидеры среди российских игроков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Филип Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 бросков.
После этого матча Панарин догнал Бучневича в гонке бомбардиров НХЛ. В активе обоих игроков стало по 32 очка, при этом Артемий провёл на 10 матчей меньше соотечественника. На счету Артемия 32 (9+23) балла в 24 встречах, у Бучневича 32 (14+18) очка в 34 матчах.
Панарин и Бучневич лидируют в национальной гонке бомбардиров сезона НХЛ. Третье место в этом рейтинге занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 30 (18+12) баллов в 31 матче.
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