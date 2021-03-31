«Тампа» проиграла три матча подряд впервые в этом сезоне НХЛ
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
«Лайтнинг» потерпели три поражения подряд впервые в текущем сезоне. Ранее «Тампа» проиграла «Каролине Харрикейнз» (3:4) и «Даллас Старз» (3:4). В ночь на 2 апреля команда Джона Купера, действующий обладатель Кубка Стэнли, вновь встретится с «Коламбусом».
После 35 матчей «Лайтнинг» с 50 очками по-прежнему лидируют в Центральном дивизионе. У «Флориды Пантерз» тоже 50 баллов, но при этом команда Джоэля Кенневилля провела на один матч больше. «Каролина» идёт третьей с 49 очками в 34 матчах.
«Коламбус» обыграл «Тампу», Мерзликин отразил 37 бросков
Рекомендуем вам
- 31 марта 2021
-
07:59
-
07:35
-
07:09
-
06:59
-
06:45
-
06:24
-
06:09
-
05:45
-
05:20
-
05:11
-
04:44
-
04:38
-
04:36
-
04:33
-
00:11
- 30 марта 2021
-
22:41
-
22:33
-
21:48
-
21:08
-
19:53
-
19:43
-
19:25
-
18:42
-
18:21
-
18:01
-
17:37
-
16:52
-
16:20
-
15:45
-
15:00
-
14:27
-
13:58
-
13:34
-
13:31
-
13:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам