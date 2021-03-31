«Тампа» проиграла три матча подряд впервые в этом сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Лайтнинг» потерпели три поражения подряд впервые в текущем сезоне. Ранее «Тампа» проиграла «Каролине Харрикейнз» (3:4) и «Даллас Старз» (3:4). В ночь на 2 апреля команда Джона Купера, действующий обладатель Кубка Стэнли, вновь встретится с «Коламбусом».

После 35 матчей «Лайтнинг» с 50 очками по-прежнему лидируют в Центральном дивизионе. У «Флориды Пантерз» тоже 50 баллов, но при этом команда Джоэля Кенневилля провела на один матч больше. «Каролина» идёт третьей с 49 очками в 34 матчах.