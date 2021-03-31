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Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс повторил достижение Брайана Лича 26-летней давности

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс повторил достижение Брайана Лича 26-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Филип Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Благодаря заброшенной шайбе Фокс достиг отметки в 20 (3+17) очков, набранных в 15 матчах в марте. Адам стал первым защитником «Рейнджерс» за 26 лет, которому удалось набрать 20 очков в одном месяце.

В декабре 1995 года подобным достижением в последний раз в карьере за клуб отметился Брайан Лич. Всего Лич пять раз набирал 20 очков за «Рейнджерс» за месяц.

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