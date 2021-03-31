Какко — о своём голе: просто езжай на пятак, а Панарин и Строум найдут тебя передачей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) прокомментировал свой гол и оценил взаимодействие в звене с Артемием Панариным и Райаном Строумом.

«Я чувствую себя отлично, играя с этими парнями. Мы получаем большое количество игрового времени, у нас есть хорошие моменты, мы проводим много времени в зоне нападения, так что всё хорошо. Я хорошо себя чувствую.

Рассказать о своём голе? Хлеб получил шайбу, потом прошла пара хороших передач, а я находился перед воротами. Они могут доставлять шайбу, так что просто езжай на пятак, а Панарин и Строум найдут тебя передачей.

Прогресс в моей игре? Я становлюсь всё увереннее и чувствую себя всё лучше. Я стараюсь больше бросать по воротам, веду в этом направлении», — цитирует Какко The Athletic.