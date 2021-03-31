Куинн: на этом уровне вам нужны хорошие вратари. У «Рейнджерс» есть нечто большее

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) высоко оценил действия российского голкипера Игоря Шестёркина.
«Послушайте, на этом уровне, да и вообще на любом уровне, вам нужны хорошие вратари. Мне всё равно, какая у них команда. Нам нужен хороший голкипер, и сегодня у нас, безусловно, есть нечто большее, чем просто хороший вратарь. Наш голкипер сегодня был великолепен. Мы не забудем об этом. Но по мере развития игры мы в целом становились всё лучше и лучше», — цитирует Куинна The Athletic.
В составе победителей забивали Филип Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Шестёркин отразил 30 бросков и был признан второй звездой встречи.
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