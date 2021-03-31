Строум вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по ассистентской серии в одном сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Филип Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Результативной передачей отметился нападающий Райан Строум, продливший серию с голевыми передачами до девяти матчей. Канадский форвард вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по ассистентской серии в одном сезоне, повторив результат Брайана Лича, Даррена Тюркотта, Жана Рателля и Энди Бэтгейта.
Клубный рекорд также принадлежит Личу, который в сезоне-1991/1992 раздавал голевые передачи на протяжении 15 матчей кряду. Второе место занимает Род Жильбер (10 матчей в сезоне-1968/1969).
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