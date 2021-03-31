Панарин: Шестёркин почувствовал уверенность и даёт «Рейнджерс» возможность играть в атаке

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победный камбэк команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2). К пятой минуте матча «синерубашечники» горели 0:2, однако затем забросили пять шайб кряду и одержали победу.
«Удачные матчи с «Кэпиталз»? Мне кажется, здесь есть некий психологический момент. Все понимают, что это хорошая команда. Все настраиваются на 100%. Конечно, на каждую игру все пытаются настроиться на 100%, но всё равно человек не может быть каждый раз полностью готов в ментальном плане, особенно когда команда послабее приезжает. Возможно, это сказывается.
Гол Филипа стал переломным моментом? В принципе, конечно, гол всегда помогает вернуться в игру. Фил забил хороший и важный гол. Мы пытались проснуться после первого периода, потому что очень сонно начали. Потом исправились и перевели шайбу в их зону.
Игра Шестёркина стала ключом к победе? Игорь молодец. Он здорово помогает нам. У него была травма, сейчас он восстановился и почувствовал уверенность. Он даёт нам большие возможности играть в атаке», — сказал Панарин на пресс-конфренции.
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