Трэвис Зейджак стал четвёртым игроком в истории «Нью-Джерси», забросившим 200 шайб за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» дома в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Счёт встречи – 5:4.
За «Нью-Джерси» голы забили Майлз Вуд, Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Кайл Палмьери. 35-летний Зейджак забил 200-й гол в чемпионатах НХЛ, все – в составе «дьяволов». Трэвис занимает четвёртое место среди лучших снайперов в истории клуба. Клубным рекордсменом является чешский нападающий Патрик Элиаш, забивший 408 голов. На втором месте располагается Джон Маклин (347). Третьим в списке идёт Бобби Холик (202).
«Брюинз» одержали пятую победу в последних 10 матчах, у «Дэвилз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 2 и 3 апреля «Бостон» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» 3 и 4 апреля примет «Вашингтон Кэпиталз».
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