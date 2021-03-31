Лавиолетт: «Вашингтон» давил в атаке, пытался что-то сделать, но Панарин сумел ускользнуть

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5) прокомментировал гол российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина.

«Они отправляют игроков в отрыв к дальней синей линии. Мы знали это, но ему всё же удалось остаться незамеченным. Мы давили в атаке при счёте 2:3, пытались что-то сделать. Однако в то же время нужно быть начеку в отношении игроков другой команды, которые находятся на льду. Ему удалось ускользнуть», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ в русской версии.

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В составе победителей забивали Филип Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич.