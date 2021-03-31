Карандин: не понимаю, почему Ларионов не востребован в КХЛ. Он идеален для «Локомотива»

Почётный вице-президент ФХР, известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением о вылете «Локомотива» из плей-офф КХЛ.

«В Ярославле — лучшая молодёжная школа в стране, там идеальный материал для работы. Но нужно терпение — минимум год-два, чтобы подтянуть молодёжь, создать фундамент для результата. Мне кажется, что по формату Скабелка «Локомотиву» не очень подходит. Ярославль ценит игровой, комбинационный хоккей, народ там внимательно следит, как доверяют молодёжи, как она растёт. С этой точки зрения не совсем понял, почему до последнего делалась ставка на легионеров — но все они, за исключением вратаря, в плей-офф не впечатлили. В то же время многих молодых придерживали.



У нас в Новосибирске была похожая картина — Скабелка на легионерах и в основном на опытных игроках выдержал давление и дал результат, но после его ухода команда сделала шаг назад. Во многом потому, что мало вкладывались в молодёжь, загоняли ее в простые схемы, что не способствовало росту. Мне показалось, та же картина в «Локомотиве». Знаю Юрия Яковлева, для него молодёжный участок работы — всегда самый главный. Думаю, что именно в этом плане он извлечёт уроки из нынешнего сезона.

До сих пор вспоминаю этапы Евротура и работу с молодёжью Игоря Ларионова. У него в сборной, например, ярославская связка Красковский — Коваленко прибавляла от матча к матчу — без всяких забросов и пробросов, за счёт умного, комбинационного хоккея. Вообще не понимаю, почему Ларионов не востребован в КХЛ. Для того же «Локомотива» тренер такого масштаба и глубины просто идеален. Но главное — дать ему возможность для творческой работы, не требовать быстрого результата», — цитирует Карандина Russia-Hockey.