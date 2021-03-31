Грин: травма Петтерссона оказалась серьёзнее, чем мы предполагали
Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин рассказал о состоянии здоровья центрального нападающего команды Элиаса Петтерссона.
«Травма оказалась серьёзнее, чем мы предполагали в самом начале. Мы не думали, что всё это затянется надолго. Пока он не восстановился до такой степени, чтобы ему разрешили играть. Я полагаю, что ему придётся пропустить, как минимум, ещё несколько матчей», — цитирует Грина официальный сайт НХЛ в русской версии.
Центрфорвард ведущего звена «косаток» пропустил уже 11 матчей из-за травмы верхней части тела, хотя первоначально его статус был определён как «со дня на день». У «Кэнакс» завершаются недельные каникулы, и в ночь на 1 апреля дома они встречаются с «Калгари Флэймз».
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