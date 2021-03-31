Хартли: у Казани нет слабых мест, отличный состав. Но и «Авангард» — отличная команда

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Нам предстоит встреча с очень серьёзным противником, они уверенно шли на протяжении всего сезона. Логично, что мы встречаемся в финале конференции. У Казани нет слабых мест, отличный состав, классный баланс. Но и мы отличная команда. В нашей подготовке нет никаких изменений, много изучаем матчи соперника. Я получаю большое удовольствие от работы с нашей командой, все ребята вовлечены, сконцентрированы и показывают готовность учиться и становиться лучше.

«Ак Барс» не проиграл пока ни одной игры? Это плей-офф, и в этом его красота, нельзя предсказать ни ход, ни результат ни серии, ни матча. Каждый матч — это новая история, именно поэтому серия длится до семи игр. Удивлён ли я успехам «Ак Барса». Я бы сказал, что нет, но, повторюсь, каждый матч — это новая история. В плей-офф пока выигрывают только вышесеянные команды? Думаю, что мы попробуем доказать, что эта тенденция не верна, у нас есть все возможности для этого. В составе обеих команд отличные игроки, и именно от них будет зависеть исход серии.

Как «Авангарду» избежать провальных матчей в серии с «Ак Барсом»? Как я уже говорил, в матчах плей-офф огромную роль играет роль и психология, и физика, много микроматчей бывает сыграно за один матч, очень много нюансов и деталей. Если вспомнить 1:7 в Магнитогорске, то мы нахватали удалений и плохо сыграли в меньшинстве. Но я игрокам всегда говорю, что плей-офф — это такой вызов, когда ты играешь один матч, а затем сразу же перезагружаешься», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.