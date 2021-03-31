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Буше — о рекорде «Авангарда»: моя личная статистика не играет сейчас никакой роли

Буше — о рекорде «Авангарда»: моя личная статистика не играет сейчас никакой роли
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Подготовка идёт хорошо, было пару дней на отдых, а сейчас настраиваемся на серьёзную серию с «Ак Барсом». У казанцев выделю Да Косту, Доуса, Яруллина. В целом, это габаритная команда, играющая в силовой хоккей, будет интересно.

«Авангарду» нужно будет находить пути обхода их сильных сторон, у них габаритная силовая команда. Как реагировать на возможные провокации? Выходить и бездумно драться нельзя, просто надо тоже показывать качественный, силовой хоккей.

Моя рекордная результативная серия? Откровенно говоря, моя личная статистика не играет сейчас никакой роли. Я просто стараюсь максимально хорошо себя показывать, приносить пользу команде любым способом. Как удалось подойти в такой великолепной форме к плей-офф в первый год в КХЛ? В целом, я стараюсь играть так же, как играл всю карьеру. Немного времени понадобилось на адаптацию, первые 10-15 матчей действовал не лучшим образом, но затем вкатился», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Рид Буше продлил результативную серию до 15 матчей, обновив рекорд «Авангарда»
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