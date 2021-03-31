«Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018

31 марта 2021 года состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги лиги. В сезоне-2021/2022 примут участие 24 клуба. При этом «Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018, сказано в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

Состав участников сезона-2021/2022:

1. «Авангард» (Омск);

2. «Автомобилист» (Екатеринбург);

3. «Адмирал» (Владивосток);

4. «Ак Барс» (Казань);

5. «Амур» (Хабаровск);

6. «Барыс» (Нур-Султан);

7. «Витязь» (Московская область);

8. «Динамо» (Минск);

9. «Динамо» (Москва);

10. «Динамо» (Рига);

11. «Йокерит» (Хельсинки);

12. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

13. «Локомотив» (Ярославль);

14. «Металлург» (Магнитогорск);

15. «Нефтехимик» (Нижнекамск);

16. «Салават Юлаев» (Уфа);

17. «Северсталь» (Череповец);

18. «Сибирь» (Новосибирская область);

19. СКА (Санкт-Петербург);

20. «Спартак» (Москва);

21. «Торпедо» (Нижегородская область);

22. «Трактор» (Челябинск);

23. ХК «Сочи» (Сочи);

24. ЦСКА (Москва).