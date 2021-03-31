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«Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018

«Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018
Хоккей / КХЛ 0
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31 марта 2021 года состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги лиги. В сезоне-2021/2022 примут участие 24 клуба. При этом «Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018, сказано в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

Состав участников сезона-2021/2022:

1. «Авангард» (Омск);
2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
3. «Адмирал» (Владивосток);
4. «Ак Барс» (Казань);
5. «Амур» (Хабаровск);
6. «Барыс» (Нур-Султан);
7. «Витязь» (Московская область);
8. «Динамо» (Минск);
9. «Динамо» (Москва);
10. «Динамо» (Рига);
11. «Йокерит» (Хельсинки);
12. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
13. «Локомотив» (Ярославль);
14. «Металлург» (Магнитогорск);
15. «Нефтехимик» (Нижнекамск);
16. «Салават Юлаев» (Уфа);
17. «Северсталь» (Череповец);
18. «Сибирь» (Новосибирская область);
19. СКА (Санкт-Петербург);
20. «Спартак» (Москва);
21. «Торпедо» (Нижегородская область);
22. «Трактор» (Челябинск);
23. ХК «Сочи» (Сочи);
24. ЦСКА (Москва).

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