КХЛ назвала лучших игроков второго раунда плей-офф

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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации назвала лучших игроков второго раунда плей-офф.

Лучшим вратарем признан Магнус Хелльберг (СКА). В четырех матчах он одержал четыре победы, включая два шат-аута. Хелльберг отразил 97,3% бросков при коэффициенте надёжности 0,74.

Лучшим защитником стал Вилле Покка из «Авангарда», набравший 2 (0+2) очка с общим показателем полезности «+4». Среднее игровое время финского защитника составило 23 минуты 12 секунд. Покка нанёс 12 бросков по воротам и заблокировал 28 бросков.

Лучшим нападающим признан Константин Окулов (ЦСКА). Он набрал 7 (3+4) очков с общим показателем полезности «+3». Окулов также нанёс 16 бросков по воротам и совершил три силовых приёма.

Лучшим новичком стал Егор Чинахов («Авангард»), набравший 4 (4+0) очка с общим показателем полезности «+2». Нападающий в среднем проводил на льду 14 минут 49 секунд, совершил шесть силовых приёмов, заблокировал два броска. Его шайба в шестом матче серии стала победной для «Авангарда».