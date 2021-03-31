Р. Ротенберг — о Панарине в сборной России: мы всегда смотрим только на спортивный принцип

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопрос, получит ли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вызов в национальную команду в свете своих высказываний на политические темы.

«Является ли Артемий Панарин кандидатом в сборную на чемпионат мира? Знаете, мы всегда говорим о спортивном принципе. Мы с Панариным долгое время работали вместе, когда он ещё был в «Витязе». Мы знаем прекрасно школу, где он воспитывался, знаем директора школы. Знаем Артемия от и до, в плане как человеческих качеств, так и игровых. Мы всегда смотрим только на спортивный принцип. Все являются кандидатами, все игроки КХЛ и НХЛ. Кто успеет приехать — это уже другой вопрос

Заявление Назарова про Панарина? Тяжело комментировать выступления других людей. Я хочу сказать, что Панарин – великолепный хоккеист, который показывает отличные результаты. А всё остальное – это не моя компетенция. Назаров часто меня хвалит? Это его гражданская позиция», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.