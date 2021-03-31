Ласьков: Голдобин — не совсем безнадёжный, у Мозякина большой опыт, но здоровье кончается

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков ответил на вопросы журналистов.
«Новый контракт для Мозякина? Главный тренер должен определить, нужен ли Сергей в команде. Да, он стал лучшим бомбардиром «Металлурга» в плей-офф, здорово себя проявил. Но у него колоссальный опыт в хоккее, плюс была специальная подготовка к кубковым матчам. Но и то здоровье-то кончается. Всё зависит от самого Мозякина, от его настроения, от желания работать в зале.
С Паремузовым (агентом Мозякина. — Прим. «Чемпионата».) прошлым летом мы не ругались. Это был коммерческий разговор, у него был товар, у нас — деньги. Просто человеку предлагаешь определённую цифру, а он говорит: «Я подумаю». Я считаю, что я повёл себя корректно. Но ругани не было, нормальная, конструктивная работа.
От Николая Голдобина двоякое впечатление. Не совсем он безнадёжный, но надо работать и работать с ним. В принципе, первый раунд у него неплохой получился, но надо добавлять, в том числе и в черновой работе», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 31 марта 2021
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