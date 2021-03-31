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Ласьков: у «Магнитки» с Малкиным незакрытый контракт. Если вернётся в КХЛ — в СКА не уедет

Ласьков: у «Магнитки» с Малкиным незакрытый контракт. Если вернётся в КХЛ — в СКА не уедет
Хоккей / КХЛ 0
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Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал возможное возвращение в уральский клуб нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по окончании контракта в НХЛ.

«Будем ли мы претендовать на Евгения Малкина через год? Всё зависит от самого Женьки. Что значит дать большую сумму денег? Во-первых, есть потолок зарплат. Во-вторых, вы же слышали, как ещё один наш воспитанник сказал: «Буду заканчивать в Магнитогорске, Кубок выиграем, и тогда на пенсию». Как кто сказал? Антон Худобин.

У Малкина есть так называемый незакрытый с «Магниткой», и если он захочет после НХЛ приехать в Магнитогорск, то, наверное, вернётся. Но сразу скажу — не за большие деньги. Он нормальный патриот своего клуба, своего города. В СКА он не уедет. У нас на него права сохранились, незакрытый контракт», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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