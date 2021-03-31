Р. Ротенберг — о ЮЧМ-2021: очень важный турнир. Россия рассчитывает только на золото

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что организация решила вопрос с визами для игроков сборной России для поездки на ЮЧМ-2021.
«Вопрос по визам юниорской сборной в США на данный момент решён, едем в полном составе на чемпионат мира и будем бороться за золотые медали. Благодарим наш МИД, Владислава Третьяка, который очень сильно нам помог. Была слаженная работа всех служб. Это очень важный турнир. У нас очень сильная команда, сильный тренерский штаб. Мы рассчитываем только на золото», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи примет арена в Фриско. В группе B, где предстоит сыграть россиянам, также выступят сборные США, Чехии, Финляндии и Германии. Матчи группы B пройдут в Фриско, группы А, в которой сыграют Белоруссия, Швеция, Канада, Латвия и Швейцария, состоятся в Плейно.
- 31 марта 2021
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