Р. Ротенберг — о ЮЧМ-2021: очень важный турнир. Россия рассчитывает только на золото

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что организация решила вопрос с визами для игроков сборной России для поездки на ЮЧМ-2021.

«Вопрос по визам юниорской сборной в США на данный момент решён, едем в полном составе на чемпионат мира и будем бороться за золотые медали. Благодарим наш МИД, Владислава Третьяка, который очень сильно нам помог. Была слаженная работа всех служб. Это очень важный турнир. У нас очень сильная команда, сильный тренерский штаб. Мы рассчитываем только на золото», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи примет арена в Фриско. В группе B, где предстоит сыграть россиянам, также выступят сборные США, Чехии, Финляндии и Германии. Матчи группы B пройдут в Фриско, группы А, в которой сыграют Белоруссия, Швеция, Канада, Латвия и Швейцария, состоятся в Плейно.