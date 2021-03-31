Р. Ротенберг: Шипачёв и Гусев? Будем смотреть, мы делаем акцент на воспитание молодых

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал возможность проявления интереса питерского СКА к нападающим Вадиму Шипачёву и Никите Гусеву, у которых заканчиваются действующие контракты.

«Шипачёв выходит на рынок, Гусев может вернуться в Россию? Конкуренция — двигатель прогресса. Мы всегда относимся с уважением к нашим бывшим игрокам, с которыми мы выигрывали. Будем смотреть по ситуации, многое зависит от игрока — как он готовится, тренируется. Мы делаем акцент на воспитание молодых, наша вертикаль хорошо работает. С каждым игроком ведётся большая индивидуальная работа.



Что касается чемпионата мира, то есть моменты, связанные с регламентом по ковиду, с «пузырём» — мы не управляем этим процессом, нас просто ставят в известность. Нам сказали — нужно быть в «пузыре», где ограниченное количество людей из штаба должно быть. Возможно, кого-то придётся «отрезать», либо будем искать варианты работы на удалёнке. Или же будем ещё раз общаться с ИИХФ, потому что у нас на всех турнирах был штаб 24 человека, а сейчас можно только 16. Это очень важный момент», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.